AK Parti MKYK Toplantısı yapıldı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ankara
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.
