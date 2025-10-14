Dolar
Politika

AK Parti MKYK Toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Betül Bilsel  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
AK Parti MKYK Toplantısı yapıldı

Ankara

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

