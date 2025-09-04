Dolar
41.17
Euro
48.03
Altın
3,543.41
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,812.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Podcast

Yunanistan’da bu hafta: Diplomasi, protesto, fuar

Tuba Memiş Çürük  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Yunanistan’da bu hafta: Diplomasi, protesto, fuar

Ankara

Mahreç:Dünya’nın bu bölümünün odağında Yunanistan var. Doğu Akdeniz’de artan diplomasi trafiği, Atina sokaklarındaki göçmen protestoları ve tatil sonrası siyasetin Selanik Fuarı’nda yeniden hız kazanışı… Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan ile Yunanistan’ın gündemini değerlendirdik.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor

Benzer haberler

Yunanistan’da bu hafta: Diplomasi, protesto, fuar

Yunanistan’da bu hafta: Diplomasi, protesto, fuar

Klasik Türk edebiyatında naatlar nasıl bir gelenek oluşturdu?

Denizlerdeki kirlilik, yediğimiz balıklara geçiyor mu?

Türkiye, Dünya Kupası yolunda nasıl bir başlangıç yapacak?

Türkiye, Dünya Kupası yolunda nasıl bir başlangıç yapacak?
Şanghay Zirvesi (ŞİÖ), küresel ölçekte yeni bir kutbu mu temsil ediyor?

Şanghay Zirvesi (ŞİÖ), küresel ölçekte yeni bir kutbu mu temsil ediyor?
Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet