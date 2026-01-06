Dolar
43.04
Euro
50.54
Altın
4,462.44
ETH/USDT
3,220.50
BTC/USDT
93,403.00
BIST 100
11,815.13
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Rize'de 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
Podcast

Yemen'deki Suudi Arabistan-BAE geriliminin ardında ne var?

Yemen’deki Husilere karşı savaşan Arap devletleri koalisyonu neden bölündü? Suudi Arabistan, BAE’yi neden Yemen’den kovdu? İsrail bu tablonun neresinde? Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Acar anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Yemen'deki Suudi Arabistan-BAE geriliminin ardında ne var?

AYM'den işten çıkarıldığı için geçmişe dönük TİS'ten yararlandırılmayan işçi için ihlal kararı
MİT, "Arabistanlı Lawrence" hakkındaki belgeyi paylaştı
Doğu Anadolu'da 6 ilde dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor
İstanbul'da malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında
