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Yayıncılıkla ‘yerli ve milli’ olmak neden önemli?

Ümmühan Atak  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Yayıncılıkla ‘yerli ve milli’ olmak neden önemli?

Ankara

Yerli televizyon dizileri ve filmlerin dünya çapında dikkat çekmesi, yapımcı ve yayıncıları nasıl ikilemde bırakıyor? Yerli ve milli yayıncılık mı, yoksa finansal getirisi yüksek dizi ve filmler mi çekilmeli? Uzun vadede ‘milli yayıncılık’ ne gibi faydalar sağlar? İletişimci Bora Durmuşoğlu ile konuştuk.

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