Yayıncılıkla ‘yerli ve milli’ olmak neden önemli?
Ankara
Yerli televizyon dizileri ve filmlerin dünya çapında dikkat çekmesi, yapımcı ve yayıncıları nasıl ikilemde bırakıyor? Yerli ve milli yayıncılık mı, yoksa finansal getirisi yüksek dizi ve filmler mi çekilmeli? Uzun vadede ‘milli yayıncılık’ ne gibi faydalar sağlar? İletişimci Bora Durmuşoğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.