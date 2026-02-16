Trump’ın bakanı, Avrupa’ya zeytin dalı mı uzattı?
Ankara
Ukrayna'da barış arayışında dışlanan, Grönland konusunda ABD'ye karşı safları sıkılaştıran Avrupa devletleri, Münih Güvenlik Konferansı'nda sürprizle karşılaştı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun sözleri Transatlantik ittifakının sürdüğü izlenimini uyandırdı. Diğer yandan Trump'ın baskılarının NATO ve AB arasında yol açtığı görüş ayrılıkları Münih'te su yüzüne çıktı. Anadolu Ajansı Brüksel Muhabiri Selen Valente anlatıyor.