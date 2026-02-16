Dolar
Podcast

Trump’ın bakanı, Avrupa’ya zeytin dalı mı uzattı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Ankara

Ukrayna’da barış arayışında dışlanan, Grönland konusunda ABD’ye karşı safları sıkılaştıran Avrupa devletleri, Münih Güvenlik Konferansı’nda sürprizle karşılaştı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun sözleri Transatlantik ittifakının sürdüğü izlenimini uyandırdı. Diğer yandan Trump’ın baskılarının NATO ve AB arasında yol açtığı görüş ayrılıkları Münih’te su yüzüne çıktı. Anadolu Ajansı Brüksel Muhabiri Selen Valente anlatıyor.

