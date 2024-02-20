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TRT'nin “Gerçek Renkler” belgesel serisi LGBT baskılarını anlatıyor

Ümmühan Atak  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
TRT'nin “Gerçek Renkler” belgesel serisi LGBT baskılarını anlatıyor

Ankara

“True Colours (Gerçek Renkler)” belgesel serisi TRT World'ün dijital mecralardaki hesaplarında yayınlandı. LGBT lobisinin çeşitli alanlarda nasıl baskı oluşturduğuna ve hatta karlı bir sektöre dönüştürülmesine, cinsiyet ideolojisinin dünyada yarattığı baskılara dikkati çeken belgesel hakkında TRT World İngiltere Dijital Takım Lideri ve Yapımcı Halil Sümerkan ile konuştuk.

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