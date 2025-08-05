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Edebiyat dergileri 40 yılda nasıl bir yol izledi?

Ümmühan Atak  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Edebiyat dergileri 40 yılda nasıl bir yol izledi?

Ankara
Şair, Yazar, Besteci Selçuk Küpçük’ün 20 yıllık bir çalışmayla tamamladığı “Edebiyat Dergileri Atlası”, 1980’den 2000 sonrasına kadar dergilerin izini sürüyor. Dergiler 40 yılda nasıl bir yol yürüdü? Farklı görüşteki insanlar dergiler aracılığıyla nasıl bir araya geldi? Detayları Küpçük ile konuştuk.

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