Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 7 kişiyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, İsraillilerin Calud beldesine yönelik saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

Haberde, İsraillilerin birkaç gün önce de beldede özellikle Ez-Zahr bölgesindeki evlere saldırdığı, bölge sakinlerinin karşı koyması üzerine olayların arbedeye dönüştüğü belirtildi.

El Halil’in doğusundaki Cebel Calis bölgesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu 2’si kadın 4 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Haberde, İsraillilerin El Halil’in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere ait arazilerde hayvanlarını otlattığı ve yaklaşık 30 zeytin ağacını sökerek zarar verdiği aktarıldı.

İsraillilerin ayrıca Sair beldesinin doğusundaki Hamruş bölgesinde de benzer şekilde tarım arazilerine zarar verdiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsraillilerin Nablus’un güneydoğusundaki Duma köyüne saldırılarını sürdürdüğünü, hayvanlarını tarım arazilerine salarak zarara yol açtığını belirtti.

İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde 2 genci gözaltına aldı.

WAFA’da yer alan haberde ise İsrail güçlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kefr Kud köyünde 2 kişiyi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Cenin’in güneyindeki Arrabe beldesi ile Bir el-Başa köyüne ve batısındaki Sile el-Harisiyye beldesine baskın gerçekleştirdiği, çok sayıda evde arama yaptığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti yetkililerinden İyd Bırahime, WAFA’ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı’ndan Said Ferhat Diyab el-Ferani ile babasını gözaltına aldığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te son dönemde İsrail ordusunun baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsraillilerin saldırılarının arttığını, bu saldırıların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçladığını belirtiyor.