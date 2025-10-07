Dolar
41.70
Euro
48.66
Altın
3,972.14
ETH/USDT
4,705.70
BTC/USDT
124,518.00
BIST 100
10,797.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kapanış Töreni”nde konuşuyor
logo
Podcast

Suriye’de Esed sonrası gerçekleşen ilk seçimin yansımaları nasıl oldu?

Tuba Çürük  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Suriye’de Esed sonrası gerçekleşen ilk seçimin yansımaları nasıl oldu?

Ankara
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez parlamento seçimleri yapıldı. Süveyda, Rakka ve Haseke dışındaki 11 ilde gerçekleşen seçimler nasıl geçti? Öte yandan Halep’te güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar çıktı. Ülkedeki son durumu ve seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı Şam Muhabiri Muhammed Karabacak ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurtta Filistin'e destek yürüyüşleri sürüyor
DMM, "7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği" iddiasını yalanladı
Ankara'daki su kesintileri için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kocaeli'de AA'nın "Kanıt" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Benzer haberler

Suriye’de Esed sonrası gerçekleşen ilk seçimin yansımaları nasıl oldu?

Suriye’de Esed sonrası gerçekleşen ilk seçimin yansımaları nasıl oldu?

Soykırım 2 yıl boyunca sanat camiasında nasıl dile getirildi?

Sumud’a saldırı, Hamas’ın cevabını etkileyecek mi?

Kumar bağımlılığında gelinen nokta hangi sinyalleri veriyor?

Kumar bağımlılığında gelinen nokta hangi sinyalleri veriyor?
İngiltere’de bu hafta: Filistin adımı, göçmen tartışmaları, sporun yankıları

İngiltere’de bu hafta: Filistin adımı, göçmen tartışmaları, sporun yankıları
Uluslararası hukuk, İsrail’in eylemlerini nasıl tanımlıyor?

Uluslararası hukuk, İsrail’in eylemlerini nasıl tanımlıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet