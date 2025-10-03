Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,862.80
ETH/USDT
4,452.80
BTC/USDT
119,862.00
BIST 100
10,981.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Podcast

Sumud’a saldırı, Hamas’ın cevabını etkileyecek mi?

Faruk Çalışkan  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Sumud’a saldırı, Hamas’ın cevabını etkileyecek mi?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile dünyaya ilan ettiği ateşkes planı konusunda Hamas’tan cevap beklenirken, Sumud filosuna İsrail saldırısının süreci nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Sumud’a saldırı, Hamas’ın cevabını etkileyecek mi?

Sumud’a saldırı, Hamas’ın cevabını etkileyecek mi?

Kumar bağımlılığında gelinen nokta hangi sinyalleri veriyor?

İngiltere’de bu hafta: Filistin adımı, göçmen tartışmaları, sporun yankıları

Uluslararası hukuk, İsrail’in eylemlerini nasıl tanımlıyor?

Uluslararası hukuk, İsrail’in eylemlerini nasıl tanımlıyor?
İsrail'in artan tacizleri Global Sumud filosundaki aktivistlere nasıl yansıyor?

İsrail'in artan tacizleri Global Sumud filosundaki aktivistlere nasıl yansıyor?
Gazze’deki çocukların yaşama hakları neden korunamadı?

Gazze’deki çocukların yaşama hakları neden korunamadı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet