Sudan’da uzayan iç savaş yerel halkı nasıl etkiliyor?
Ankara
Bir yıldan fazla süredir devam eden Sudan’daki iç savaş, hem insani hem de ekonomik açıdan yıkıcı etkiler bırakmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), Sudanlı çocukların hayatının "risk altında olduğu" uyarısında bulunarak, tüm nesli yetersiz beslenme, hastalık ve ölümden korumak için "acil önlemler" alınması çağrısı yaptı. Peki Sudan’da son durum ne? Detayları ORSAM Kuzey Afrika Çalışmaları Koordinatörü Dr. Kaan Devecioğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.