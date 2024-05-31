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Sudan’da uzayan iç savaş yerel halkı nasıl etkiliyor?

Betül Sümeyye Us  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Sudan’da uzayan iç savaş yerel halkı nasıl etkiliyor?

Ankara

Bir yıldan fazla süredir devam eden Sudan’daki iç savaş, hem insani hem de ekonomik açıdan yıkıcı etkiler bırakmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), Sudanlı çocukların hayatının "risk altında olduğu" uyarısında bulunarak, tüm nesli yetersiz beslenme, hastalık ve ölümden korumak için "acil önlemler" alınması çağrısı yaptı. Peki Sudan’da son durum ne? Detayları ORSAM Kuzey Afrika Çalışmaları Koordinatörü Dr. Kaan Devecioğlu ile konuştuk.

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