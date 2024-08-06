Dolar
33.59
Euro
36.75
Altın
2,392.60
ETH/USDT
2,421.10
BTC/USDT
55,104.00
BIST 100
9,904.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Hayfa'dan yayındayız
logo
Podcast

Sosyal medya platformlarının tek taraflı sansür dayatması nasıl engellenebilir?

Betül Sümeyye Us  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Sosyal medya platformlarının tek taraflı sansür dayatması nasıl engellenebilir?

Ankara
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’nin yasal protokollerini uygulamayan uluslararası bir sosyal medya platformuna erişim engeli getirdi. Peki, sosyal medya platformları hangi yasal kuralları ihlal ediyor? Kullanıcılarına hizmet vermeye devam edebilmesi için sağlaması gereken şartlar neler? Detayları, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Büşra Tosun Durmuş ile  konuştuk.
  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA'dan ABD-Çin rekabetinde "yapay zeka yoluyla silahlanma" analizi
Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist gece de kullanılınca saatlik kapasite 65 uçağa çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin devleti kurulmadıkça o coğrafyada hiç kimseye huzur olmayacak
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Sosyal medya platformlarının tek taraflı sansür dayatması nasıl engellenebilir?

Sosyal medya platformlarının tek taraflı sansür dayatması nasıl engellenebilir?

Türk Rock müziğinin “Erkin Baba”sını, Manga’nın solisti Ferman Akgül anlattı

İngiltere’de neler oluyor? Başbakan Starmer sosyal medya mecralarını neden uyardı?

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri neler?

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri neler?
Milli atıcı Yusuf Dikeç dünyada nasıl viral oldu?

Milli atıcı Yusuf Dikeç dünyada nasıl viral oldu?
Yanan ormanlık bölgelerin restorasyonunda hangi bilimsel yöntemler kullanılmalı?

Yanan ormanlık bölgelerin restorasyonunda hangi bilimsel yöntemler kullanılmalı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet