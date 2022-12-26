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PKK yanlılarının Paris’teki şiddet eylemlerinde neler yaşandı?

Halil İbrahim Ciğer   | 26.12.2022
PKK yanlılarının Paris’teki şiddet eylemlerinde neler yaşandı?

Ankara
Terör örgütü PKK yanlıları Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Olaylarda 31 Fransız polisi yaralanırken 11 kişi de gözaltına alındı. Detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Ümit Dönmez Paris’ten aktardı. 

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