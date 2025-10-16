Nadir toprak ve yüzde 100 tarife hamlesi, Çin-ABD ticaret savaşını nereye götürüyor?
Ankara
Çin 9 Ekim’de nadir topraklara yönelik ihracat kontrollerini genişletti. ABD Başkanı Donald Trump ise 10 Ekim’de, 1 Kasım’dan itibaren Çin’den yapılan ithalata ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Peki, bu hamlenin ardından Pekin’in resmi çizgisi ne? Mahreç: Dünya’da bu hafta Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile ABD-Çin ticaret savaşını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.