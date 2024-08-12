Mahmud Derviş’in şiirleri “Zafer Bizimdir” adlı sergide nasıl görselleşti?
Ankara
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 25 Ağustos’a kadar açık olacak “Zafer Bizimdir” adlı sergide, Filistin direnişi afişlere yansıdı. Filistinli şair Mahmud Derviş’in külliyatındaki güçlü şiirleri görsele dönüştüren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde Öğretim Üyesi ve sanatçı Dr. Muhammed Emin Albayrak ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.