BMGK, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için 10 Ağustos Pazar günü acil oturumla toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Gazze kentini işgal kararını 10 Ağustos Pazar günü görüşecek.
New York
AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, acil oturum tarihinde değişikliğe gidildi.
Bugün yapılması planlanan oturum 10 Ağustos Pazar gününe kaydırıldı.
- İsrail'in Gazze'nin işgali karanına dünyadan tepkiler
- İsrail'in işgal kararı sonrası Gazze'de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
Yerel saatle 10.00'da gerçekleşmesi planlanan oturumun gününün neden değiştiği belirtilmedi.
İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararının ardından toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden gelmişti.
ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergilemişti.
İsrail Güvenlik Kabinesi perşembe akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.
İşgal kararı
İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.
İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.