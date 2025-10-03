Dolar
41.68
Euro
48.99
Altın
3,886.64
ETH/USDT
4,491.30
BTC/USDT
122,185.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin Esirler Cemiyeti: Sumud Filosu aktivistleri, yüzlerce suçun işlendiği Negev Hapishanesinde tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerini, Filistinli tutuklulara karşı yüzlerce suç ve kötü muamelenin işlendiği "en önemli hapishanelerden biri olan" Negev Hapishanesi'nde tuttuğunu duyurdu.

Aysar Alais, Ali Semerci  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Filistin Esirler Cemiyeti: Sumud Filosu aktivistleri, yüzlerce suçun işlendiği Negev Hapishanesinde tutuluyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Sumud Filosu aktivistlerini tuttuğu Negev Hapishanesi'nin, Filistinli tutuklu ve hükümlülere yönelik yüzlerce suç ve ihlalin belgelendiği en önemli hapishanelerden biri olduğu belirtildi.

Negev Hapishanesi'nde Gazze'den getirilenler de dahil olmak üzere binlerce Filistinli tutuklunun bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinli tutukluların bir kısmının İsrail güçleri tarafından uygulanan ağır dayak ve işkenceler sonucu yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Faşist Bakan ( İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in yeniden yayımladığı videolar, Negev Hapishanesi'nden veya diğer hapishanelerden çekilmiş olsun, türünün ilk örneği değil; zira daha önce de benzer sahnelerde Filistinli tutukluları en korkunç şekilde tasvir etmiş ve onları ölümle tehdit etmişti." ifadesine yer verildi.

Cemiyetin açıklamasında, "İsrail hapishane sisteminin işlediği suçlar ve vahşetler, tüm uluslararası insan hakları yasalarını ve normlarını aşmıştır. İsrail hapishaneleri ve kampları, son iki yıldır işlenen sistematik suçlar sonucunda çeşitli biçimlerde soykırım alanlarına dönüştürülmüştür. Bugün özgür dayanışmacıların başına gelenler bu politikanın bir uzantısıdır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Songür: 3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı
Denizciler, Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
Konya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Benzer haberler

Filistin Esirler Cemiyeti: Sumud Filosu aktivistleri, yüzlerce suçun işlendiği Negev Hapishanesinde tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti: Sumud Filosu aktivistleri, yüzlerce suçun işlendiği Negev Hapishanesinde tutuluyor

İsrail, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerlerinin yakınına bomba attı

Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor

İsrail'in ABD'li sosyal medya fenomenlerine yaptığı ödemeler FARA kayıtlarına yansıdı

İsrail'in ABD'li sosyal medya fenomenlerine yaptığı ödemeler FARA kayıtlarına yansıdı
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan parlamenterler ülkelerine döndü

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan parlamenterler ülkelerine döndü
İsrail medyasına göre ABD'de bir üniversite, İsrail askerlerini eğitmek amacıyla ABD ordusuna kadavra sattı

İsrail medyasına göre ABD'de bir üniversite, İsrail askerlerini eğitmek amacıyla ABD ordusuna kadavra sattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet