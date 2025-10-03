Filistin Esirler Cemiyeti: Sumud Filosu aktivistleri, yüzlerce suçun işlendiği Negev Hapishanesinde tutuluyor
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerini, Filistinli tutuklulara karşı yüzlerce suç ve kötü muamelenin işlendiği "en önemli hapishanelerden biri olan" Negev Hapishanesi'nde tuttuğunu duyurdu.
İstanbul
Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Sumud Filosu aktivistlerini tuttuğu Negev Hapishanesi'nin, Filistinli tutuklu ve hükümlülere yönelik yüzlerce suç ve ihlalin belgelendiği en önemli hapishanelerden biri olduğu belirtildi.
Negev Hapishanesi'nde Gazze'den getirilenler de dahil olmak üzere binlerce Filistinli tutuklunun bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinli tutukluların bir kısmının İsrail güçleri tarafından uygulanan ağır dayak ve işkenceler sonucu yaşamını yitirdiğine işaret edildi.
Açıklamada, "Faşist Bakan ( İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in yeniden yayımladığı videolar, Negev Hapishanesi'nden veya diğer hapishanelerden çekilmiş olsun, türünün ilk örneği değil; zira daha önce de benzer sahnelerde Filistinli tutukluları en korkunç şekilde tasvir etmiş ve onları ölümle tehdit etmişti." ifadesine yer verildi.
Cemiyetin açıklamasında, "İsrail hapishane sisteminin işlediği suçlar ve vahşetler, tüm uluslararası insan hakları yasalarını ve normlarını aşmıştır. İsrail hapishaneleri ve kampları, son iki yıldır işlenen sistematik suçlar sonucunda çeşitli biçimlerde soykırım alanlarına dönüştürülmüştür. Bugün özgür dayanışmacıların başına gelenler bu politikanın bir uzantısıdır." denildi.