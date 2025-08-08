Dolar
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 72 artarak 61 bin 330’a çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 61 bin 330’a ulaştı.

Çağrı Koşak  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 72 artarak 61 bin 330’a çıktı Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 72 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve 314 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 824 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 318 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1772'ye, yaralıların sayısının da 12 bin 249'a çıktığı bildirildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 98'i çocuk 201'e yükseldiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 330, yaralıların sayısının ise 152 bin 359'a ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

