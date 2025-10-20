Dolar
41.96
Euro
48.95
Altın
4,323.20
ETH/USDT
4,023.10
BTC/USDT
110,886.00
BIST 100
10,505.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu?

Ümmühan Atak  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu?

İstanbul
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soygunda bazı tarihi mücevherler çalındı. Gündüz vakti, 7 dakika içinde gerçekleşen soyguna dair detayları ve soygun sonrasında gündeme gelen ‘güvenlik zafiyeti’ tartışmalarını Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları tartışıldı
Bakan Tunç: Bugüne kadar 102 bin ton insani yardım, 350 insani yardım tırımız Filistin'e ulaştı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Deneyimlerimizi paylaşarak küresel sinerji sağlanmasına önem veriyoruz
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede

Benzer haberler

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu?

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu?

KKTC’de seçim sonuçları ne ifade ediyor?

Trump, Gazze’den sonra Ukrayna’ya ateşkes getirebilecek mi?

Nadir toprak ve yüzde 100 tarife hamlesi, Çin-ABD ticaret savaşını nereye götürüyor?

Nadir toprak ve yüzde 100 tarife hamlesi, Çin-ABD ticaret savaşını nereye götürüyor?
5G Türkiye’nin dijital dönüşümünü nasıl etkileyecek?

5G Türkiye’nin dijital dönüşümünü nasıl etkileyecek?
Güneş enerjisi hangi ekonomik faydaları sunuyor?

Güneş enerjisi hangi ekonomik faydaları sunuyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet