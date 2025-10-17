Dolar
41.95
Euro
49.15
Altın
4,337.65
ETH/USDT
3,741.50
BTC/USDT
105,196.00
BIST 100
10,173.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “17. İyilik Gemisi”, Mısır’ın El Ariş Limanı'na demir atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali açılışında konuşuyor
logo
Podcast

Trump, Gazze’den sonra Ukrayna’ya ateşkes getirebilecek mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Trump, Gazze’den sonra Ukrayna’ya ateşkes getirebilecek mi?

Ankara

Gazze Şeridi’ndeki ateşkes planı ilerlerken ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için tekrar harekete geçti. ABD-Çin ticaret savaşı tehlikesi bitti mi? New York’taki belediye seçimleri neden tüm ABD’nin gündeminde? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Trump, Gazze’den sonra Ukrayna’ya ateşkes getirebilecek mi?

Trump, Gazze’den sonra Ukrayna’ya ateşkes getirebilecek mi?

Nadir toprak ve yüzde 100 tarife hamlesi, Çin-ABD ticaret savaşını nereye götürüyor?

5G Türkiye’nin dijital dönüşümünü nasıl etkileyecek?

Güneş enerjisi hangi ekonomik faydaları sunuyor?

Güneş enerjisi hangi ekonomik faydaları sunuyor?
Mısır’daki imzalar tarihe nasıl geçecek?

Mısır’daki imzalar tarihe nasıl geçecek?
Türkiye-Gürcistan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?

Türkiye-Gürcistan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet