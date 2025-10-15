Dolar
Podcast

Güneş enerjisi hangi ekonomik faydaları sunuyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Güneş enerjisi hangi ekonomik faydaları sunuyor?

Ankara

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde Türkiye nereye geldi? Bu temiz enerji, dış ticaret açığını azaltmada ve elektrik üretim maliyetinde hangi avantajlar sunuyor? Güneş enerjisi tarımın düşmanı mı? Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan anlatıyor.

