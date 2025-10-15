Güneş enerjisi hangi ekonomik faydaları sunuyor?
Ankara
Güneş enerjisinden elektrik üretiminde Türkiye nereye geldi? Bu temiz enerji, dış ticaret açığını azaltmada ve elektrik üretim maliyetinde hangi avantajlar sunuyor? Güneş enerjisi tarımın düşmanı mı? Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.