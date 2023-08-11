Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu AA’ya konuştu
Ankara
Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu yeni bir başarıya imza attı. Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Başarılı yüzücü Aysu Türkoğlu, bundan sonraki hedeflerini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.