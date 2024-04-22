Dolar
32.53
Euro
34.61
Altın
2,342.13
ETH/USDT
3,206.40
BTC/USDT
65,884.00
BIST 100
9,747.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İsrail’in olası Refah saldırısına karşı Mısır’ın tavrı nasıl olacak?

Tuba Memiş  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
İsrail’in olası Refah saldırısına karşı Mısır’ın tavrı nasıl olacak?

Ankara
Gazze’ye saldırılarını devam ettiren İsrail, şimdi de zorla yerlerinden edilmiş Gazzelilerin sığındığı Refah bölgesinde saldırı yapmayı kararlaştırdı. Peki, İsrail Refah şehrine kara saldırısı düzenlerse Mısır nasıl aksiyon alacak? Camp David Barış Anlaşması nasıl uygulanacak? ORSAM Kuzey Afrika Çalışmaları Fuat Emir Şefkatli ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'un "Hafif Raylı Sistem Projesi"nde geri sayım başladı
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak
Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi
Diyarbakır'ın 7 mahallesinde mühür kadın muhtarlarda

Benzer haberler

İsrail’in olası Refah saldırısına karşı Mısır’ın tavrı nasıl olacak?

İsrail’in olası Refah saldırısına karşı Mısır’ın tavrı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyareti bölgesel dengeler açısından ne ifade ediyor?

İran’daki patlama sesleri bir saldırı mıydı?

Küresel ısınmada 2 derecelik artış ne getirecek?

Küresel ısınmada 2 derecelik artış ne getirecek?
Türkiye-Tanzanya ilişkileri nasıl gelişiyor?

Türkiye-Tanzanya ilişkileri nasıl gelişiyor?
Hükümete tepkilerin her geçen gün arttığı İsrail’de erken seçim beklentisi var mı?

Hükümete tepkilerin her geçen gün arttığı İsrail’de erken seçim beklentisi var mı?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet