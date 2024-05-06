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Hıdırellez geleneği nasıl doğdu?

Betül Sümeyye Us  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Hıdırellez geleneği nasıl doğdu?

Ankara
Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olduğuna inanılan ve baharın müjdecisi olarak karşılanan "Hıdırellez" yüzyıllardır kutlanıyor. Peki Hıdırellez geleneği nasıl ortaya çıktı? Hıdırellez ne demek? Hıdırellez kutlamaları dünden bugüne nasıl aktarıldı? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir ile konuştuk.

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