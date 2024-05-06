Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı
Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Istanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
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Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. #Hıdırellez kutlu olsun! pic.twitter.com/Zr8Ivm8AvX— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 6, 2024