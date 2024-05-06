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Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı

Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İrem Demir  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Emine Erdoğan'dan Hıdrellez mesajı

Istanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar; haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Hıdırellez kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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