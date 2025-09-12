Dolar
İsrail’in Katar saldırısı hangi dengeleri bozuyor?

İsrail'in Katar'ı vurması, uluslararası hukuku ayaklar altına alırken, en çok ABD'nin bölgedeki ilişkilerini sarstı. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
İsrail’in Katar saldırısı hangi dengeleri bozuyor?

