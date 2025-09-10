Dolar
Podcast

Türkiye, temiz enerjide hangi hedefleri izleyecek?

Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisindeki hedeflerini ve bugünkü performansını Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Alper Kalaycı ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Türkiye, temiz enerjide hangi hedefleri izleyecek?

Bakan Kurum: Ülkemizin 2100 yılına kadar iklim projeksiyonlarını oluşturuyoruz
İzmir'de Buca ve Karşıyaka belediyelerinin çalışanları iş bırakma eylemlerini sürdürdü
Yağlanan dip balıklarını "en lezzetli sezonunda tüketin" önerisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, her ay farklı temalarla öğrencileri doğayla buluşturacak
İstanbul'da rüşvetle sahte evrak düzenledikleri belirlenen 54 şüpheliye operasyon

