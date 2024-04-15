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İran’ın İsrail’i misillemesinden hangi sonuçlar çıktı?

Tuba Memiş  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İran’ın İsrail’i misillemesinden hangi sonuçlar çıktı?

Ankara

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurmasının ardından İran, İsrail'e hava saldırıları düzenledi. Peki, hava saldırılarının başladığı andan itibaren neler yaşandı? Bölge ülkeleri nasıl aksiyon aldı? Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.

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