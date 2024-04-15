İran’ın İsrail’i misillemesinden hangi sonuçlar çıktı?
Ankara
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurmasının ardından İran, İsrail'e hava saldırıları düzenledi. Peki, hava saldırılarının başladığı andan itibaren neler yaşandı? Bölge ülkeleri nasıl aksiyon aldı? Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.