İnsanlarla robotların birlikte yaşayacağı bir topluma hazır mıyız?
Ankara
Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlarla birlikte yapay zeka ve insansı robotlara ilgi her geçen gün artıyor. Peki, insansı robotların ne tür yetenekleri var? Hangi sektörlerde kullanılıyor veya kullanılacak? İnsanlarla robotların birlikte yaşadığı bir toplum nasıl olacak? Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) Araştırmacısı Kadir Doğan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.