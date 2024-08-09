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İnsanlarla robotların birlikte yaşayacağı bir topluma hazır mıyız?

Tuba Memiş  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
İnsanlarla robotların birlikte yaşayacağı bir topluma hazır mıyız?

Ankara

Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlarla birlikte yapay zeka ve insansı robotlara ilgi her geçen gün artıyor. Peki, insansı robotların ne tür yetenekleri var? Hangi sektörlerde kullanılıyor veya kullanılacak? İnsanlarla robotların birlikte yaşadığı bir toplum nasıl olacak? Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) Araştırmacısı Kadir Doğan ile konuştuk.

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