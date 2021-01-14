İngiltere Türkiye’yi neden Brexit sonrası dönemin önemli bir müttefiki olarak görüyor?
Birleşik Krallık’ın AB harici geleneksel müttefiklerine döndüğü Brexit sürecinde öne çıkan yeni ve güçlü müttefiklerden biri Türkiye oldu; Londra böylece Ankara ile daha güçlü ekonomik bağlar kurma arayışına girdi.
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