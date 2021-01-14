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İngiltere Türkiye’yi neden Brexit sonrası dönemin önemli bir müttefiki olarak görüyor?

Birleşik Krallık’ın AB harici geleneksel müttefiklerine döndüğü Brexit sürecinde öne çıkan yeni ve güçlü müttefiklerden biri Türkiye oldu; Londra böylece Ankara ile daha güçlü ekonomik bağlar kurma arayışına girdi.

Halil İbrahim Ciğer   | 14.01.2021
İngiltere Türkiye’yi neden Brexit sonrası dönemin önemli bir müttefiki olarak görüyor?

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