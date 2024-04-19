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İran’daki patlama sesleri bir saldırı mıydı?

İran'ın İsfahan kentinde gece saatlerinde havaalanı yakınında patlamalar meydana geldi. Uçuşlar geçici bir süreyle durduruldu. Peki, İran’da neler oluyor? Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Haydar Şahin anlattı.

Tuba Memiş  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İran’daki patlama sesleri bir saldırı mıydı?

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