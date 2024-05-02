Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Adana
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
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