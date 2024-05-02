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Adana'nın Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Koray Kılıç  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Koray Kılıç - AA

Adana

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

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