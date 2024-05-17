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Kurban derisi ve zekat paralarını PKK'ya aktardığı iddia edilen şüphelilere polis baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kurban derisi, fitre, zekat adı altında topladıkları paraları terör örgütü üyeleri ile ailelerine dağıttıkları belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Kurban derisi ve zekat paralarını PKK'ya aktardığı iddia edilen şüphelilere polis baskını

İstanbul

İstanbul'da kurban derisi, zekat ve fitre parası adı altında topladığı yardımlarla terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin örgüt yayınları olan dergi, gazete satışı gerçekleştirdiği, PKK/KCK destekçisi olanlardan da kurban derisi, fitre, zekat adı altında para topladığını belirledi.

Çalışmalar kapsamında şüpheliler hakkında telefon kayıtları, iletişim takibi dışında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından da veriler alan ekipler, toplanan paraların kendi içlerinde sözde "değer ailesi" olarak nitelendirilen terör örgütünden tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken ölenlerin aileleri ile cezaevlerindeki kendi yandaşlarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Elde edilen verilerin ardından çalışmalarını tamamlayan ve para toplama faaliyetlerinde görevli 4 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirleyen polis, 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıları yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, 10 bin avro ve 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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