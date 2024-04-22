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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyareti bölgesel dengeler açısından ne ifade ediyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyareti bölgesel dengeler açısından ne ifade ediyor?

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Ziyaret neden önemli? Sudani’nin "Erdoğan'ın ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak" açıklaması ne ifade ediyor? Tüm gelişmeleri ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Dr. Bilgay Duman ile konuştuk.

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