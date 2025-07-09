Dolar
40.03
Euro
46.92
Altın
3,296.14
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,151.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İLKE Vakfı’nın hazırladığı kamu maliyesi raporunda neler öne çıkıyor?

09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
İLKE Vakfı’nın hazırladığı kamu maliyesi raporunda neler öne çıkıyor?

Ankara

İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından hazırlanan, Türkiye’de kamu maliyesine ilişkin güncel sorun alanlarını ve yapısal dinamiklerini içeren “Kamu Maliyesi” raporu yayımlandı. Detayları İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'da tarım alanında başlayan yangın söndürüldü
DMM, orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı
Kartalkaya'daki otel yangınında torununu kaybeden acılı dede adaletin tecelli etmesini istiyor

Benzer haberler

İLKE Vakfı’nın hazırladığı kamu maliyesi raporunda neler öne çıkıyor?

İLKE Vakfı’nın hazırladığı kamu maliyesi raporunda neler öne çıkıyor?

Küresel ısınma neden aşırı hava olaylarına yol açıyor?

Toplumsal hafızayı diri tutmak neden önemli?

Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan diplomatik gerilim, ikili ilişkilerde kalıcı bir kırılmaya yol açar mı?

Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan diplomatik gerilim, ikili ilişkilerde kalıcı bir kırılmaya yol açar mı?
Türkiye’deki şap seferberliği hangi önlemleri içeriyor?

Türkiye’deki şap seferberliği hangi önlemleri içeriyor?
Zohran Mamdani’nin New York belediye başkanlığına adaylığı ABD’de nasıl karşılandı?

Zohran Mamdani’nin New York belediye başkanlığına adaylığı ABD’de nasıl karşılandı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet