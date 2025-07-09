İLKE Vakfı’nın hazırladığı kamu maliyesi raporunda neler öne çıkıyor?
Ankara
İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından hazırlanan, Türkiye’de kamu maliyesine ilişkin güncel sorun alanlarını ve yapısal dinamiklerini içeren “Kamu Maliyesi” raporu yayımlandı. Detayları İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.