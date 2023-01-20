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Hicaz’daki yağış ve yeşeren çöl kalıcı mı?

Küresel ısınma hava olaylarında aşırılıklara yol açıyor. Peki bu aşırılıklar kalıcı mı? Son dönemde Mekke çevresinde ortaya çıkan yeşil örtü, yeni düzenin habercisi mi? Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek’le konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 20.01.2023
Hicaz’daki yağış ve yeşeren çöl kalıcı mı?

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