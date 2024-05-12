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Dünya

Endonezya'da heyelan ve seller nedeniyle en az 28 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sellerde ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti.

Lejla Biogradlija  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Endonezya'da heyelan ve seller nedeniyle en az 28 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Adi Prima/AA

Ankara

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, BBC'ye yaptığı açıklamada, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurlarının etkisiyle kaydığını ve nehirlerin taştığını belirtti.

Bölgedeki köylerin yaşanan selden büyük zarar gördüğü bilgisini paylaşan Muhari, arama kurtarma ekiplerinin 28 cansız bedene ulaştığını aktardı.

Muhari, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu arada, bir gün önce benzer durum sonucu evler ve pirinç tarlaları büyük hasar görmüştü.

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. İlk patlamadan bu yana yüzlerce kez patlayan yanardağda bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı.

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