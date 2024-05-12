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Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, poşet ve karton kutular ile yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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