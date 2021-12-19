Kardan dolayı Antalya-Konya yolunda kalanlara jandarma yardım etti
Antalya- Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle yolda kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.
Antalya
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede yolda kalan vatandaşlara Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çorba ve yiyecek ikram edildi.
Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan bölgede, arazi tipi araçlarla devriye gezen jandarma ekipleri, yolda kalan otomobillerin lastiklerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.