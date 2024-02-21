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Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske ve futbolcu Filip Panak , UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Galatasaray maçı öncesi Letna Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
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Haftalık çalışma saatleri düşecek mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre haftada kaç saat çalışma öngörülüyor? Sürenin düşürülmesi neden gündeme geldi? Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Haftalık çalışma saatleri düşecek mi?

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