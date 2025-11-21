Epstein dosyası, Washington'da nelere yol açacak?
Ankara
Çocuk taciri Epstein’in ABD’de hangi siyasetçilere hizmet verdiğine dair tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Yeni açıklanacak belgelerden ne bekleniyor? Hangi başkan ve ünlü isimlerin Epstein ile temasları ortaya çıktı? Clinton, Obama, Trump gibi başkanların yanı sıra Noam Chomsky gibi bir filozofun da onunla ilişkileri gündemi işgal ediyor. Suudi veliaht prensi Trump’la hangi pazarlıkları yaptı? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.