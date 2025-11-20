Dolar
42.37
Euro
48.98
Altın
4,056.20
ETH/USDT
3,012.20
BTC/USDT
91,700.00
BIST 100
10,928.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na katılıyor
logo
Podcast

Savaşın ortasında kalan çocuklar temel haklarından nasıl mahrum kalıyor?

Ümmühan Atak  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Savaşın ortasında kalan çocuklar temel haklarından nasıl mahrum kalıyor?

Ankara

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Gazze, Sudan gibi savaş ve çatışma bölgelerinde çocuklar hangi haklardan mahrum bırakılıyor? Çocukların maruz kaldığı travmaların sonuçları ne olur? Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da skuter düzenlemesi UKOME'de onaylandı
Emine Erdoğan'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım
Çatıdan düşen kar ve buz nedeniyle sakat kalan öğrenciye 20 milyon lira tazminat kararı
Bakan Memişoğlu: 2026 DUS sınavının bir defaya mahsus nisanda da yapılmasına karar verdik
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Savaşın ortasında kalan çocuklar temel haklarından nasıl mahrum kalıyor?

Savaşın ortasında kalan çocuklar temel haklarından nasıl mahrum kalıyor?

Trump, Venezuela’ya baskıyı arttırırken neyi hedefliyor?

Çin-Japonya hattında Tayvan gerilimi tırmanıyor mu?

İklim zirvelerinden umut kesiliyor mu?

İklim zirvelerinden umut kesiliyor mu?
Afganistan-Pakistan gerilimi bölgenin istikrarını nasıl tehdit ediyor?

Afganistan-Pakistan gerilimi bölgenin istikrarını nasıl tehdit ediyor?

Türkiye-İspanya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?

Türkiye-İspanya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet