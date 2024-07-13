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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor
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Çözüm üreten Türk aklı: 15 Temmuz'da yenilikçi direniş

Betül Sümeyye Us  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Çözüm üreten Türk aklı: 15 Temmuz'da yenilikçi direniş

Ankara

Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak düşen, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direnişin psikolojik ve sosyolojik boyutlarını, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sena Sezgin ile konuştuk.

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