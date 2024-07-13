Çözüm üreten Türk aklı: 15 Temmuz'da yenilikçi direniş
Ankara
Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak düşen, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direnişin psikolojik ve sosyolojik boyutlarını, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sena Sezgin ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.