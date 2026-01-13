Dolar
Podcast

Çocuk edebiyatı dünden bugüne nasıl bir yol izledi?

Ümmühan Atak  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Çocuk edebiyatı dünden bugüne nasıl bir yol izledi?

Ankara

Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle “Sonsuzun Fethine Çık” temasıyla verilen “12. Necip Fazıl Ödülleri”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu. “Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü”nü alan Ayşe Sevim ile Kısakürek’in metinlerine yansıyan karakterini ve çocuk edebiyatının dünden bugüne kat ettiği yolu konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Çocuk edebiyatı dünden bugüne nasıl bir yol izledi?

Çocuk edebiyatı dünden bugüne nasıl bir yol izledi?

