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Bir Bakışta - Hidayet Türkoğlu "Türk basketbolunun yeni jenerasyonu" için ne dedi?

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kadınlar ve erkeklerde Avrupa Basketbol Şampiyonası bileti alan Milli Takımlar'ın son durumunu ve Türk basketbolunun yeni jenerasyonunu Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

27.02.2021
Bir Bakışta - Hidayet Türkoğlu "Türk basketbolunun yeni jenerasyonu" için ne dedi?

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kadınlar ve erkeklerde Avrupa Basketbol Şampiyonası bileti alan Milli Takımlar'ın son durumunu ve Türk basketbolunun yeni jenerasyonunu Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

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