Bir Bakışta - ABD'nin Afganistan'daki kanlı bilançosu
Afganistan'daki askerlerini geri çekmeye hazırlanan ABD, geçen 19 yılda ne miras bıraktı, hangi amaçlarına ulaştı? Faruk Çalışkan bu kanlı bilançoyu ve bundan sonra olması beklenen gelişmeleri Washington'dan Kasım İleri ile konuştu.
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