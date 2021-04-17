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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binada kayma meydana geldi. Çankaya Belediye Başkanı açıklamalarda bulunuyor.
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Bir Bakışta - ABD'nin Afganistan'daki kanlı bilançosu

Afganistan'daki askerlerini geri çekmeye hazırlanan ABD, geçen 19 yılda ne miras bıraktı, hangi amaçlarına ulaştı? Faruk Çalışkan bu kanlı bilançoyu ve bundan sonra olması beklenen gelişmeleri Washington'dan Kasım İleri ile konuştu.

Ömer Faruk Çalışkan   | 17.04.2021
Bir Bakışta - ABD'nin Afganistan'daki kanlı bilançosu

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