Dolar
18.64
Euro
19.65
Altın
1,778.42
ETH/USDT
1,233.20
BTC/USDT
16,868.00
BIST 100
4,926.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Bakan Çavuşoğlu’nun Yunanistan mesajı ne anlama geliyor?

Tuba Memiş   | 07.12.2022
Bakan Çavuşoğlu’nun Yunanistan mesajı ne anlama geliyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli’deki tatbikatına ilişkin net mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu’nun ifadelerini, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile konuştuk. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı
Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor
MAZLUMDER "sahipsiz başıboş köpeklere" ilişkin rapor hazırladı

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu’nun Yunanistan mesajı ne anlama geliyor?

Bakan Çavuşoğlu’nun Yunanistan mesajı ne anlama geliyor?

Bu yıl Şebiarus’ta Hz. Mevlana’nın hangi mesajı anlatılacak?

‘Geciken kış’ bu hafta yurtta etkisini gösterecek mi?

Asgari ücrette yol haritası belirleniyor

Asgari ücrette yol haritası belirleniyor
Kölelik modern çağlara nasıl taşındı, hangi saiklerle kaldırıldı?

Kölelik modern çağlara nasıl taşındı, hangi saiklerle kaldırıldı?
İbrahim Sadri ‘şiirsel yolculuğunu’ anlattı

İbrahim Sadri ‘şiirsel yolculuğunu’ anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet