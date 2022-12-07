Bakan Çavuşoğlu’nun Yunanistan mesajı ne anlama geliyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli’deki tatbikatına ilişkin net mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu’nun ifadelerini, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.