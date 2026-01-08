Almanya’daki elektrik kesintilerinde son durum ne?
Ankara
Almanya'nın başkenti Berlin'de sabotaj sonucu başlayan elektrik kesintileri 4 gündür devam ediyor. Yaşananlar Alman vatandaşları nasıl etkiledi? Sabotajı üstlenen aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) hangi ifadelerle yapılanları savundu? Detayları AA Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.