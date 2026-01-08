Dolar
43.05
Euro
50.38
Altın
4,429.93
ETH/USDT
3,134.10
BTC/USDT
90,588.00
BIST 100
11,968.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Almanya’daki elektrik kesintilerinde son durum ne?

Halil İbrahim Ciğer  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Almanya’daki elektrik kesintilerinde son durum ne?

Ankara

Almanya’nın başkenti Berlin’de sabotaj sonucu başlayan elektrik kesintileri 4 gündür devam ediyor. Yaşananlar Alman vatandaşları nasıl etkiledi? Sabotajı üstlenen aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) hangi ifadelerle yapılanları savundu? Detayları AA Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ, geçen yıl vatandaşlardan gelen 1 milyona yakın soruyu yanıtladı
Basın İlan Kurumu 65 yıldır sektöre "can suyu" olmaya devam ediyor
İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli
Doğu Anadolu’da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya’daki elektrik kesintilerinde son durum ne?

Almanya’daki elektrik kesintilerinde son durum ne?

2026’ya iklim krizini önleyemeyeceğimizi kabullenerek mi girdik?

Somali'de neler oluyor?

Yemen'deki Suudi Arabistan-BAE geriliminin ardında ne var?

Yemen'deki Suudi Arabistan-BAE geriliminin ardında ne var?
Trump’ın Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela’da son durum ne?

Trump’ın Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela’da son durum ne?
Kubbetü’s Sahra ne zaman, nasıl inşa edildi?

Kubbetü’s Sahra ne zaman, nasıl inşa edildi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet