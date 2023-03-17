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ABD’de bankacılık krizi nasıl tetiklendi?

Sefa Şengül  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
ABD’de bankacılık krizi nasıl tetiklendi?

Ankara

ABD’de geçen hafta iki bankanın batması, tartışmaları beraberinde getirdi. Kongre, ABD Eski Başkanı Trump döneminde iki partinin uzlaşısıyla gevşetilen bankacılık denetleme kurallarını yeniden sıkılaştırmayı hedefliyor. Mortgage oranlarıysa bu hafta düştü. Faiz artışlarının tablodaki etkisini ve bundan sonra beklenen artışı, Anadolu Ajansı Vaşington Muhabiri Dilara Zengin Okay ile konuştuk.

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