ABD’de bankacılık krizi nasıl tetiklendi?
Ankara
ABD’de geçen hafta iki bankanın batması, tartışmaları beraberinde getirdi. Kongre, ABD Eski Başkanı Trump döneminde iki partinin uzlaşısıyla gevşetilen bankacılık denetleme kurallarını yeniden sıkılaştırmayı hedefliyor. Mortgage oranlarıysa bu hafta düştü. Faiz artışlarının tablodaki etkisini ve bundan sonra beklenen artışı, Anadolu Ajansı Vaşington Muhabiri Dilara Zengin Okay ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.