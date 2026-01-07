Dolar
43.04
Euro
50.36
Altın
4,462.99
ETH/USDT
3,208.50
BTC/USDT
91,863.00
BIST 100
12,090.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Podcast

2026’ya iklim krizini önleyemeyeceğimizi kabullenerek mi girdik?

Faruk Çalışkan  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
2026’ya iklim krizini önleyemeyeceğimizi kabullenerek mi girdik?

Ankara

2025 yılında iklim değişikliğini aşırı hava olayları ve kuraklıkla sonuna kadar hissettik. Dünya iklim değişikliğini önleyemeyeceğinin farkına varıyor. Peki şimdi ne yapılmalı? Artık küresel ısınmayı önlemek yerine uyum sağlamak mı tercih ediliyor? 2026’nın neler getirmesi beklenebilir? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'da düşen Libya uçağının incelenme sürecine ilişkin açıklama
KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında geçen yıl 247,2 milyonla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

2026’ya iklim krizini önleyemeyeceğimizi kabullenerek mi girdik?

2026’ya iklim krizini önleyemeyeceğimizi kabullenerek mi girdik?

Somali'de neler oluyor?

Yemen'deki Suudi Arabistan-BAE geriliminin ardında ne var?

Trump’ın Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela’da son durum ne?

Trump’ın Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela’da son durum ne?
Kubbetü’s Sahra ne zaman, nasıl inşa edildi?

Kubbetü’s Sahra ne zaman, nasıl inşa edildi?
1 Ocak itibarıyla dünyada hangi düzenlemeler yürürlüğe giriyor?

1 Ocak itibarıyla dünyada hangi düzenlemeler yürürlüğe giriyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet